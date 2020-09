Ukraina. Biura podróży wystawiają podrobione wyniki testu na koronawirusa

Coraz więcej biur podróży na Ukrainie sprzedaje swoim klientom podrobione wyniki testu na COVID-19 - informuje ukraińska agencja informacyjna RBK. "Zwracają się do mnie turyści z prośbą o zorganizowanie wycieczki i jednocześnie umożliwienie zakupu podrobionego zaświadczenia. Podkreślam im, że się tym nie zajmuję. Niestety, jeśli jest popyt na takie usługi, jest też podaż" – przekazała w rozmowie z "RBK Ukraine" Maryna Kazakowa z biura Kazakovs Travel.

Dodała, że "możliwe, iż pewne kliniki zgadzają się na to, ale najczęściej takie biuro podróży samo podrabia pieczątkę kliniki".

Zainteresowanie turystów zakupem podrobionych wyników potwierdza w rozmowie z serwisem inna przedstawicielka biura podróży, prosząca o anonimowość. Podkreśla, że trafiają do niej prośby o wydanie takiego wyniku po tym, jak obowiązek testowania wprowadził Egipt.

Portal postanowił sprawdzić, jak wiele biur podróży jest gotowych do sprzedaży podrobionego negatywnego wyniku testu na COVID-19. Dziennikarze wysłali zapytania w tej sprawie do dziesięciu firm na Ukrainie, a pozytywną odpowiedź otrzymali w ciągu kilku godzin od dwóch z nich. Dwa mało znane biura podkreśliły, że same nie świadczą takiej usługi, ale mogą przekazać prośbę "partnerom, którzy się tym zajmują". W jednym z nich za wydanie zaświadczenia należy zapłacić 800 UAH, w drugiej z firm podano cenę 500 UAH.