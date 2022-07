By wjechać do Chorwacji polscy obywatele potrzebują paszportu lub dowodu osobistego. I to wszystko! Nie są już wymagane żadne dokumenty covidowe. - Na lotniskach jest totalny luz - mówiła w programie WP "Newsroom" Monika Sikorska, która właśnie przebywa na urlopie w Zadarze. Jak przyznała, na ulicach pojedyncze osoby chodzą w maseczkach, ale poza tym o pandemii w Chorwacji nikt już nie pamięta.

