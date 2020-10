Koronawirus w Czechach. "Jesteście odważni, że do nas przyjechaliście"

Czechy w przeddzień stanu wyjątkowego

Trzeba przyznać, że wielu z nich przestrzegało reżimu sanitarnego, nosząc maseczki w miejscach publicznych. Byli też i tacy, którzy niechętnie stosowali się do obowiązujących zaleceń. Należeli jednak do mniejszości.

A jak jest z turystami? Nie da się ukryć, że jest ich tam obecnie mniej. – Cieszę się, że do nas przyjechaliście. Jesteście odważni – żartowała przewodniczka z pardubickiego pałacu podczas oprowadzania polskiej grupy.

Stan wyjątkowy w Czechach – zalecenia dla podróżujących

Jak wygląda podróż do Czech w dobie pandemii? Na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych opisano szereg zasad dla podróżujących w najbliższym czasie do Czech. Warto podkreślić, że obecnie nie zdecydowano się na ponowne zamrażanie gospodarki, a co istotne, granice pozostają otwarte.