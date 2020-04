Koronawirus w Polsce. Noclegi dla lekarzy i medyków

Nocleg dla medyka – jak znaleźć?

Portal Nocowanie.pl zachęca swoich klientów by dołączyli się do akcji "nocleg dla medyka". - Brak kontaktu z rodziną, tęsknota, zmęczenie fizyczne i psychiczne – z tym zmagają się dzisiaj lekarze, pielęgniarki oraz ratownicy medyczni. Weź to pod uwagę i, jeśli możesz, pomóż im, oferując nocleg, by wypoczęli i zregenerowali siły przed kolejnymi godzinami spędzonymi w szpitalu - mówi Kamila Miciuła z portalu Nocowanie.pl. - My, jako branża turystyczna, powinniśmy zjednoczyć siły. Weźmy przykład z gastronomii. Skoro jest posiłek dla medyka, to dlaczego miałoby nie być noclegu dla medyka?