Koronawirus w Polsce. Od soboty, 6 czerwca zniesienie kolejnych obostrzeń

Nareszcie otwierają się parki rozrywki. Największy tego typu obiekt w Polsce - Energylandia w Zatorze już od kilku dni jest gotowy na przyjęcie pierwszych gości. Funkcjonuje w nim teraz ponad 300 stacji do dezynfekcji dłoni, obowiązują także dzienne limity biletów.

"Wprowadzamy najlepsze środki ostrożności i higieny. Ustaliliśmy, aż 15 nowych zasad, które odtąd będą nadawały rytm pracy naszego zespołu , by goście byli bezpieczni, a ich pobyt w parku był komfortowy" - czytamy na Facebooku obiektu.

Od soboty mogą działalność mogą także wznowić baseny. Ministerstwo Rozwoju poinformowało m.in.: że liczba osób jednocześnie liczba osób korzystających z basenów nie może przekraczać 50 proc. maksymalnego obłożenia i nie może być to więcej niż 150 osób.

Co ważne, tego dnia nie otworzy się najnowszy polski aquapark Suntago. "O dacie ponownego otwarcia, sprzedaży biletów online oraz nowych zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w parku poinformujemy już niedługo" - czytamy na Facebooku obiektu.

Na basenie z jednego toru mogą korzystać maksymalnie 4 osoby jednocześnie. Zarządzający obiektem może tez zdecydować o podzieleniu powierzchni basenu na sektory, aby zbyt duża liczba osób nie znajdowała się w jednym miejscu. Z małych niecek i jacuzzi może korzystać tylko jedna osoba lub kilka osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Ministerstwo Rozwoju i GIS zalecają, by z sauny korzystały maksymalnie 2 osoby jednocześnie oraz, by sauny, które nie zapewniają temperatury większej niż 60 st. C, zostały zamknięte.