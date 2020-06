Koronawirus w Polsce. Zakaz lotów przedłużony do 16 czerwca

Kiedy wrócą loty międzynarodowe? Na razie nie wiadomo. W miniony piątek w Dzienniku Ustaw opublikowano kolejne rozporządzenie, które przedłuża zakaz międzynarodowego, pasażerskiego ruchu lotniczego do 16 czerwca.

"Wprowadza się zakaz wykonywania, na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania przewożących pasażerów cywilnych statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe" - napisano w rozporządzeniu, które weszło w życie 7 czerwca.

Zakaz lotów - kolejna decyzja w tym miesiącu

Wiceminister infrastruktury Marcin Horała powiedział w Radiu Plus, że na decyzja o odmrożeniu lotów może zapaść jeszcze w czerwcu.

- Po pierwsze to kwestia jak funkcjonują loty krajowe, obostrzenia higieniczne i tu doświadczenia są dobre, wszystko działa. Po drugie to kwestia analizy sytuacji epidemicznej w Polsce i w innych krajach. Trzecia sprawa to kwestia wzajemności i znoszenia kontroli granicznych - powiedział Horała.