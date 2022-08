Kraj idealny na urlop także po sezonie

W sierpniu dziennikarka WP Monika Sikorska odwiedziła chorwacką Rijekę. Ale, jak zapewniła w programie "Newsroom WP", świetna pogoda jest tam także po sezonie. - W Chorwacji jest ładna pogoda nawet do końca września - mówiła. Dodała też, że już pod koniec sierpnia ceny za noclegi są dużo niższe niż jeszcze kilka tygodni temu. - Gdyby ktoś chciał się wybrać do Rijeki pod koniec sierpnia, to ten ostatni tydzień dla czteroosobowej rodziny kosztowałby ok. 2000 zł - wyjaśniła.

