Kraków. 200 lat temu rozpoczęło się sypanie kopca Kościuszki

Kopiec Kościuszki - jak powstał?

W programie uroczystości sprzed 200 lat była msza, odczytanie aktu erekcyjnego i umieszczenie go u podstaw kopca. Złożono też pamiątki insurekcji, np. kul z bitwy pod Racławicami.

Prace zakończyły się 25 października 1823 r. W latach 50. XIX w. Austriacy wznieśli fortyfikację wokół wzgórza (fort 2 Kościuszko), a w czasie I wojny światowej urządzili punkt obserwacyjny na szczycie. Hitlerowcy planowali zniszczyć kopiec, ale na szczęście im się to nie udało.

Kopiec Kościuszki dziś

Przez lata kopiec osuwał się. Kilka razy był odnawiany, m.in. po ulewach w 1997 r. Remont kosztował wtedy 14,7 mln zł. Środki na odnowę zbierał specjalnie powołany do tego Komitet Honorowy Ratowania Kopca Kościuszki.

Co ważne, od 2017 r. kopiec wraz z fortem i kaplicą św. Bronisławy ma status Pomnika Historii.

Kopiec Kościuszki, wysoki na ok. 35 m, jest udostępniony zwiedzającym. Rocznie odwiedza go ok. 130 tys. osób.