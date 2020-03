WP Turystyka Poczta WP Pilot Program TV Menu Wakacje.pl

Najnowsze Popularne Wideo + 5 kirgistanjurtaKlaudiusz MichalecKresy ŚwiataPaweł Marciocha Klaudiusz Michalec 14-02-2020 (17:50) "Kresy Świata": Chciał spędzić noc w jurcie. Gdy dotarł na miejsce, już jej nie było Kirgizi przez wieki byli nomadami, a jurty ich wędrownymi domami. Do dziś w całym Kirgistanie jurt można znaleźć mnóstwo. Upodobali sobie... Rozwiń O ty takie Porozmawiajmy o co chod … Rozwiń Transkrypcja: O ty takie Porozmawiajmy o co chodzi w ogóle z tymi rurami Państwo wiedzą co teraz między innymi Bo to są tak Pierwotne namioty Tak to to namioty które podobno w kilka godzin Można Przenieść w inne I to tak mam że chyba najważniejsze najważniejsza zaleta tego miejsca Naprawa Ponieważ Jak powiedziałem Prowadzą koczowniczy tryb życia Gównem i zadaniem gównem i Zadaniem jest hodowla Zmiana miejsca bardzo Ptaki znoszą szybciutko zwinąć namiot Przenieść do innego miejsca Tam rozłożyć ponownie ile spędził Ja w dziurce Byłem akurat Dwie noce Wspominasz Dla mnie to był w ogóle jednak chyba lepszych wypraw jeśli chodzi o Tam kiedyś tam jest 11 Historii ponieważ dojechania takiej jurty nie jest Na naszym Pamiętam znajomymi Wynajęliśmy Ale niech mi powiedział jak będziemy tam jechać ponieważ Google powiedział nam że będzie to jakieś dwie godziny A jechaliśmy chyba z 8 Na Końcówka z pustym Baku A jeszcze przed nami była Było to ciekawe jechało się Rękach bezdrożach Takie strumyki Trzeba było przez nie Co okazało się że rzeczywiście tak jak powiedziałaś to Fantastyczne można do kogo jutro zabukować na booking Czarnowo kina w ogniu rozwarty niestety tak to mi się udało znaleźć już jej nie było Ponieważ jest Tego zobaczymy Ale jak to zaraz tutaj do tego Wojtka kosztowała skomplikowane Zarezerwowałeś jurtę w internecie Się nie było Ponieważ nikt mnie nie poinformował że się tam nie ma No jakby oni też nie do końca to pozostaje nie dotrę Może nie było ważne dla nich to że ja przy Więc napisałam do pani Bookingu Czy jest żona Mama powiedziała że już jej nie ma tam od miesiąca Ale wiesz że jeszcze jedna Jurta gdzieś tam daleko stoi i wyślij mi Jak się udało doczekać do jutra Która też nie wiedziała że przy Więc żeby było zaskoczenie Było skoczenie na szczęście było miejsce Jednego jednej osoby dodatkowej To nie było tam nic Oprócz lokal