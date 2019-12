WP Turystyka Poczta WP Pilot Program TV Menu Wakacje.pl

Najnowsze Popularne Wideo + 7 Korea PółnocnamszfotografowanieKresyŚwiataKlaudiusz MichalecKresy ŚwiataEmil Truszkowski Klaudiusz Michalec 6 godzin temu #KresyŚwiata: Korea Północna. Zdarzały się "incydenty z udziałem Polaków". MSZ ostrzega Wybierając się do Korei Północnej trzeba przestrzegać zasad, które tam obowiązują. Nie wolno robić na miejscu zdjęć żołnierzom, budynkom... Rozwiń Jeśli chodzi o fotografowanie miej … Rozwiń Transkrypcja: Jeśli chodzi o fotografowanie miejsce w Korei Północnej czy jest tak jak znowu Wniosę się do nfz-u który Piszę że Zdarzały się incydenty z udziałem Polski I innych obywateli z powodu wykonywania przez nich zdjęć określanych przez miejscowe władze jakobs Co oni rozumieją przez incydent Co to jest Że podszedł do mnie żołnierz i kazał mi skasować zdjęcie No to ja tak że miałem taki inny Że ktoś mi powiedział Proszę skasować Skasowałem no Nightlife ja A jakie to są No na przykład zrobiłem zdjęcia faktycznie żołnierzowi Gdzieś był ten żołnierz i jakoś fotografował I co przyszedł pan i powiedział tak to to on podszedł albo przewodnik zauważył to Skasuj te zdjęcia bo tam jest Koniec To czego nie możemy fotografa No właśnie żołnierzy bazy wojskowe Oczywiste Nie wolno fotografować placu budowy Bo to pies To może być obiekt wojskowy w trakcie Nie wie Ale co oni przewodnicy nie wiedzą czy teraz oblicz Poza tym No wygląda to trochę nie reprezentacyjnie więc też nie chcę żeby to ludzie fotografowali Nie wolno fotografować Także bardzo z bliska Bo No to też jest dziwne że podbiec do kogoś z kamerą Zacząć go fotografować jak Mieszkańcy Korei Północnej są tego przyzwyczajeni by się czuli nie swoje dziwne Jesteśmy proszeni żeby tego nie robić to nie znaczy że nie można zrobić z W żadnym Każdy z nas robi takie zdjęcia I oczywiście Zazwyczaj No nie ma tutaj żadnego problemu na przykład nie można tak nie można robić zdjęć ale czy można z nimi za Na ulicę zwykły można podejrzeć równaniem poprosić o zdjęcie wspólne czasem mówią tak czasem mówią nie Wstydzę Oczywiście ten interakcje są ograniczone bo Oni znają angielskie I też No nie ma za bardzo czasu No bo podróżujemy cały czas na to nie jest tak że można podejść do kogoś Tak zagadać Ale to wielka Ale to jest zakazane czy nie Bo też często słyszę takie opinię że nie można podchodzić do obywateli Korei Północnej Zależy od sytuacji Można Zostaw zagadać w metrze Gadałem z jakąś Pytałem się jaka to jest stacja Powiedziała No ale wiadomo że to interakcja normalna da się Po prostu nie można poruszać drażliwych pewnie to No raczej nie powinno się no przewodnik w tym momencie pewnie i tak w kroczy i powiedz że się spieszysz