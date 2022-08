Ktoś postrzelił psa obok szlaku w Beskidach. Trwa śledztwo

10-letni pies rasy ogar polski został postrzelony 2 sierpnia przy szlaku na położony w Beskidzie Wyspowym Szczebel. Zwierzę było na spacerze z właścicielem oraz jego dwiema córkami. Kiedy biegało w rejonie łąki nad Rolą Pustki, ktoś oddał do niego dwa strzały. - Syn krzyknął do córki, by uciekała do domu. Sam pobiegł do psa. Już nie żył, dwa pociski trafiły go w klatkę piersiową. Kaliber nie był duży - relacjonował w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Krzysztof Pasternak, ojciec właściciela psa.