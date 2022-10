Kuba wraca do gry po pandemii. "Ogromna niewiadoma"

Jak mówiła w programie "Newsroom WP" Marta Podleśna - specjalistka rynku latynoamerykańskiego - Kuba przez długi czas, podobnie jak inne kraje Ameryki Łacińskiej, była z powodu pandemii zamknięta dla turystów. Co więcej, aktualnie organizatorzy wyjazdów muszą mierzyć się z problemami wywołanymi przez likwidację turystycznej waluty (CUC), a to utrudnia przeliczanie cen. - W zasadzie w tym sezonie na Kubę ruszają dopiero pierwsze grupy, więc to też jest taka ogromna niewiadoma, jak Kuba będzie wyglądała na miejscu. Też przez okres pandemii Kubańczycy mieli problemy z dostawą wszystkiego [...] Ostatnio był problem z prądem. Zobaczymy po sezonie, jak na tej Kubie jest i na ile jest to kraj, który wrócił do warunków sprzed pandemii - wyjaśnia Podleśna.

