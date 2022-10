Latem są tam tłumy turystów. Jesienią spodziewaj się pustek

W przeciwieństwie do okresu letniego - kiedy prawdziwe tłumy ciągną nad morze - jesienią zdecydowanie najwięcej osób wybiera wypoczynek w górach - sporą popularnością cieszą się nie tylko Tatry, ale też Karkonosze czy Bieszczady. Jeśli podczas długiego weekendu w listopadzie chcemy odpocząć od zgiełku, to najlepiej wybrać się właśnie na wybrzeże. Jak mówił w programie "Newsroom" WP Karol Wiak z Nocowanie.pl, wypoczynek nad morzem w nadchodzących dniach wybrało tylko 15-20 proc. turystów, a w wakacje było to aż 70 proc.

Rozwiń