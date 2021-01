Lato 2021. Polacy rezerwują zagraniczne wczasy. "Widzimy wyjazdową odwilż"

- Zdecydowanie widzimy od początku roku, że wyjazdowa odwilż nadchodzi. Większość osób w biurach podróżny rezerwuje wakacje na lato 2021. Trend się odwrócił, bo wcześniej dominowały rezerwacje last minute – mówi Klaudyna Fudala z portalu Wakacje.pl - Biura podróży dokładają oferty do takich kierunków, jak Egipt, Grecja, Turcja i Bułgaria. Wszystkie hotele, które wybierają klienci, muszą być dopuszczone przez inspekcję sanitarną – wyjaśniła Fudala. Rzeczniczka portalu Wakacje.pl dodała, że coraz więcej turystów wybiera miejsca, gdzie są wymagane testy na obecność koronawirusa. Daje im to poczucie bezpieczeństwa i pewność, pozostali podróżni też są zdrowi.

Rozwiń