Lato 2022 w Tatrach. Czy w sierpniu padnie rekord?

Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego poinformował, że w drugim kwartale tego roku turystów w górach było o 200 tys. więcej niż w tym samym czasie w 2021 r. A jak było w wakacje? - W lipcu mieliśmy ok. 700 tys. wejść do TPN. Nie mamy jeszcze liczby ludzi, którzy wjechali kolejką na Kasprowy Wierch, ale można założyć, że to było ok. 80-100 tys. - mówił w programie "Newsroom WP". Jeśli te informacje się potwierdzą, to oznaczać będzie spadek do liczby z ubiegłorocznego lipca. Sierpień może być jednak rekordowy - tak było w ubiegłym roku i ekspert przewiduje, że tym razem będzie podobnie.

