Lekkomyślność turystów w górach. Wyprawa na Śnieżkę mogła skończyć się tragicznie

Mimo regularnych apeli GOPR-u i TOPR-u o zachowaniu ostrożności i dobrym przygotowaniu podczas wyprawy w góry, nierozważnych turystów nie ubywa. W weekend swoją lekkomyślność mogli przypłacić życiem.

W sobotę późnym popołudniem ratownik dyżurny karkonoskiego oddziału GOPR odebrał telefon od pary 30-latków. Okazało się, że weszli na Śnieżkę, ale nie mieli siły z niej zejść . Byli wychłodzeni i wyczerpani. Nie byli także odpowiednio przygotowani zarówno pod względem ubrań, jak i sprzętu. Gdy ratownicy dotarli na miejsce, udzielili pomocy kobiecie i mężczyźnie, zabrali ich najpierw do schroniska, a następnie do Karpacza . Karkonoski GOPR poinformował o tym zdarzeniu na Facebooku.

Pod wpisem pojawiło się wiele komentarzy, głównie negatywnych. "Powinni im wystawić rachunek... za głupotę", "Kolejny przykład ignorowania gór. Ludzie myślcie! Góry zimą to nie piaskownica" czy "Jak można być tak bezmyślnym, to są góry, które latem są nieprzewidywalne, a co dopiero zimą..." – to tylko wybrane z licznych opinii.