Liczby nie kłamią. Polacy w tym roku szaleją z podróżami

Polacy uwielbiają podróżować po świecie i o tym wiemy nie od dziś. Jednak wyniki ogólnopolskiego badania przeprowadzonego przez Wakacje.pl zaskakują. - Aż 43 proc. osób wyjedzie na wakacje przynajmniej dwukrotnie w tym roku. Co istotne, pytaliśmy tylko o wyjazdy zagraniczne, trwające co najmniej siedem dni - powiedziała w programie "Newsroom WP" Marzena German, ekspertka rynku turystycznego z Wakacje.pl. - Polacy zaczęli przywiązywać większą wagę do odpoczynku duchowego - dodała.

