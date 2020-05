Limity na plażach i kąpieliskach. Są nowe wytyczne na wakacje Państwowego Zakładu Higieny.

Sezon na plażowanie w wielu miejscach na świecie powoli się rozkręca, a wraz z nim obawy o to, że to właśnie na plażach turyści mogą się zarażać koronawirusem. - O bezpieczeństwie przebywania na plaży tego lata podczas pandemii zadecydują dwa czynniki: odpowiedzialne władze i odpowiedzialni obywatele - mówi Hans Kluge regionalny dyrektor WHO w Europie.

Podczas przebywania na plaży, powinniśmy zachować dystans (Getty Images, NurPhoto , Contributor)