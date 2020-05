Hel. Polska plaża na liście najbezpieczniejszych w Europie

"Od miesięcy przebywasz w domu i zdecydowanie potrzebujesz przestrzeni, świeżego powietrza, słońca, ale przede wszystkim bezpiecznego miejsca dla ciebie i twojej rodziny" - tymi słowami rozpoczyna się najnowsze zestawienie prestiżowej organizacji European Best Destination.

Najbezpieczniejsze plaże na wakacje 2020

Co ważne, miejsca te znajdują się również w pobliżu szpitali, które nigdy nie były przepełnione w czasie kryzysu, a średnia liczba łóżek szpitalnych przypadających na jednego mieszkańca przekracza średnią europejską.

Zobacz też: Wakacje to stan umysłu

Grecja - Preweza

Na pierwszym miejscu zestawienia znalazła się plaża Monolithi w greckim mieście Preweza. Jest długa na 22 km i szeroka na 80 m, a jej powierzchnia zajmuje ponad 1,5 mln m kw, co daje jej status największej plaży w Europie.

A to nie jedyna plaża w tym mieście. "Nie będziesz musiał walczyć o miejsce, rozstawisz parasol plażowy i spędzisz relaksujące dni na słońcu" - czytamy w uzasadnieniu.

Portugalia - Alentejo

Drugie miejsce przypadło urokliwej plaży Comporta w portugalskim Alentejo. Ponieważ to region, który nie słynie z plażowania, to właśnie tutaj można czasem spędzić godziny i nie spotkać żywej duszy.

Jak czytamy na stronie EBD, jeszcze do niedawna Madonna jeździła tam konno w niedzielne poranki i cieszyła się spokojem tej 20-kilometrowej plaży. Comporta znajduje się niedaleko Lizbony, to więc idealne miejsce na wypoczynek, ale i zwiedzanie. Co ważne, Alentejo jest jednym z regionów najmniej dotkniętych przez koronawirusa w Europie.