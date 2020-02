Linie lotnicze odmówiły kobietom lotu w klasie biznes. "Jesteście za duże"

Linie lotnicze odmówiły trzem turystkom wejścia do biznes klasy ze względu na wagę. "To było upokarzające" - wspomina kobieta, która z wracała z córkami z zabiegów odchudzających.

Huhana Iripa i jej dwie córki na długo zapamiętają lot z Bangkoku do Auckland. Personel pokładowy linii lotniczych Thai Airways poinformował je, że są zbyt duże by lecieć klasą biznes.

Rodzina była w Tajlandii na zabiegach odchudzających Za bilety lotnicze zapłaciły 2650 dolarów, a miejsca w klasie biznes wykupiły celowo, by w drodze powrotnej mieć większy komfort.

W rozmowie z New Zeland Herald Huhana Iripa powiedziała, że to było przerażające doświadczenie i poczuła, że jej rodzina jest dyskryminowana ze względu na wygląd. "Zachowywali się, jak byśmy popełniły przestępstwo" - wspomina kobieta. - "Gdy mierzyli nas taśmami, wszyscy się na nas patrzyli - to było obrzydliwe. W końcu po prostu wybuchłam płaczem".