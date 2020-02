Przechytrzył linie lotnicze. Internauci: "oszust!"

Australijski YouTuber ujawnił, że podczas lotu samolotem udawał kontuzję, by uzyskać klasę biznes. Myślał, że to świetny żart, ale internauci są zniesmaczeni.

Jamie Zhu ma 1,1 mln obserwujących na Instagramie i prawie 700 tys. subskrybentów YouTube. Kilka dni temu publikował wideo, na którym szczegółowo opisał, jak podczas lotu udawał, że ma złamaną kostkę, aby uzyskać klasę biznesową. Na filmie widać, jak kupuje but ortopedyczny na lotnisku w Sydney. Po wejściu do samolotu zaczyna narzekać, że jego noga nie mieści się pod siedzeniem w klasie ekonomicznej.

"But nie pasuje tutaj. Czy mogę dostać inne miejsce czy coś? Mam złamaną kostkę" - mówił do stewardesy. Choć ta na początku odmówiła, to po chwili okazuje się, że YouTuber został przeniesiony do klasy biznes. "To naprawdę zadziałało" - komentuje zadowolony. Na pozostałej części filmu można zobaczyć, jak Zhu ściąga buta, wyciąga nogi, wybiera dania z menu i robi sobie selfie.