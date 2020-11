Lockdown w Austrii. Od wtorku nowe obostrzenia

Od 17 listopada będą zamknięte wszystkie sklepy, których działalność nie jest nieodzowna. Czynne będą placówki z najpotrzebniejszymi artykułami, apteki, banki, urzędy pocztowe - podaje agencja AFP. Obecnie obowiązująca godzina policyjna od godz. 20:00 do 6:00 rano zostanie rozszerzona w takim sensie, że w domu trzeba będzie pozostać cały dzień, poza takimi wyjątkami, jak wyjście do pracy, lekarza, sklepu po artykuły pierwszej potrzeby czy na ćwiczenia.

Lockdown od wtorku - co ma na celu?

Kanclerz Sebastian Kurz ogłaszając w sobotę rządowy dekret dodał, że chodzi o maksymalnie ograniczenie kontaktów międzyludzkich - ludzie powinni pracować z domu, gdy tylko jest to możliwe. Nauka w szkołach będzie obywać się zdalnie - do tej pory było tak w przypadku liceów i uczelni wyższych. Nowe obostrzenia obowiązują do 6 grudnia.

Zima w Austrii - kluczowa dla turystyki

Przypomnijmy, że przyjazd do Austrii obywateli Polski możliwy jest bez ograniczeń. Pod warunkiem, że następuje z państw uwzględnionych na liście krajów bezpiecznych. Dodatkowo osoba przyjeżdżająca do Austrii w okresie 10 dni poprzedzających przekroczenie granicy nie mogła przebywać w innym państwie niż te uznane za bezpieczne.

Do krajów podwyższonego ryzyka należą Czechy. Obywatele polscy podróżujący z Polski do Austrii w tranzycie przez Czechy, to znaczy bez zatrzymywania się, z wyjątkiem krótkich koniecznych postojów np. na stacjach benzynowych, będą mogli wjechać do Austrii bez konieczności posiadania testu molekularno–biologicznego na obecność wirusa SARS-CoV-2 lub odbycia kwarantanny. W innym przypadku test będzie konieczny.