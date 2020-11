Łódź. Leśnicy pomagają przy walce z COVID-19

Koronawirus - leśnicy pomagają w szpitalu

Wszyscy skierowani do tej pracy leśnicy zostali przebadani i dopuszczeni do pomocy przy dostarczaniu tlenu dla osób hospitalizowanych na oddziałach szpitalnych. Jak podają Lasy Państwowe, leśnicy przeszli szkolenie z zakresu eksploatacji urządzeń i instalacji niepalnych gazów medycznych pod okiem profesjonalnej kadry szkoleniowej, zakończone egzaminem.

Zanim leśnicy rozpoczęli pracę w szpitalu, to tlen wymieniała jedna osoba. "Dopiero tam, patrząc na cierpiących przy każdym oddechu ludzi, zrozumiałem, jak poważne zadanie mamy do wykonania i to, że na szali jest ludzkie życie. A w tym wszystkim trzeba jeszcze pamiętać o wielu zasadach sanitarnych, aby chronić siebie i swoją rodzinę" – powiedział Marcin Staciwa, strażnik leśny z Nadleśnictwa Opoczno.