Lasy Państwowe pokazały zdjęcie grzyba. "Zamienia mrówki w zombie"

Zarodniki grzyba atakują mrówki. Grzyb rozrastając się zmienia sposób, w jaki reaguje ona na feromony. Zainfekowana wchodzi na drzewo i na odpowiedniej wysokości wbija się w liść żuwaczką i obumiera. Ale to nie koniec. Grzyb przerasta ciało mrówki i z tyłu jej głowy wypuszcza szypułkę, która pękając, rozsiewa zarodniki. Te są niesione z wiatrem i infekują kolejne mrówki. "Że co? Horror w czystej postaci" - napisała pod postem Lasów Państwowych jedna z internautek.

"Trochę jak maczużnik" - skomentował inny internauta, a Lasy Państwowe natychmiast odpowiedziały: "Bo to jest "maczużnik" - przynajmniej wg polskiej nomenklatury. Polski rodzaj "maczużnik" to Cordyceps - do którego w przeszłości zaliczano też wspomnianego w tweecie O. ditmarii. W wyniku badań molekularnych wyodrębniono nową rodzinę i w jej obrębie nowy rodzaj - Ophiocordyceps".