Lot trwa cztery godziny. "Na miejscu nie jest drogo"

Wypoczynek na portugalskim wybrzeżu Algarve to marzenie niejednego. Z Polski na miejsce można dolecieć m.in. na pokładzie tanich linii lotniczych. Podróż trwa cztery godziny. - Na miejscu nie jest drogo - zdradziła w programie "Newsroom WP" dziennikarka Monika Sikorska. - Nocleg dla dwóch osób na tydzień to ok. 2 tys. zł. A ile kosztuje obiad składający się ze świeżych owoców morza? Tego dowiecie się z materiału wideo.