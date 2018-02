Lot zwiększa częstotliwość. Do Berlina i nie tylko

Polski przewoźnik dokłada trzeci, codzienny rejs między Warszawą a Berlinem. Od 1 lipca między stolicami Polski i Niemiec LOT zaoferuje w sumie 20 połączeń tygodniowo. Jednocześnie zwiększa częstotliwość na 24 innych trasach.

Oprócz Berlina LOT lata do 5 miast w Niemczech: Düsseldorfu, Frankfurtu, Hamburga, Monachium i Stuttgartu, a od maja pojawi się w Norymberdze (Shutterstock.com)

Od początku grudnia ubiegłego roku polski przewoźnik lata z Warszawy do Berlina i z powrotem dwa razy dziennie. Teraz w celu budowy pełnej oferty pasażerskiej LOT zwiększa swoją obecność na tej trasie. Odloty z lotniska Chopina będą odbywały się: codziennie o godz. 9:05 (od 1 czerwca o 9:55), 16:15 i za wyjątkiem sobót o godz. 20:30 (od 1 lipca). Z portu Tegel w Berlinie samoloty polskiego przewoźnika wystartują: (oprócz niedziel) o godz. 7:40 (od 2 lipca), 11:15 (od 1 czerwca o 12:05) oraz 18:25.

Rejs między Warszawą i Berlinem trwa ok. półtorej godziny. Połączenia są obsługiwane samolotami trzech typów: Embraer 170 (70 miejsc dla pasażerów), Bombardier Q400 (78 foteli) i Embarer 175 (82 fotele).

– Trzymilionowy Berlin, miejsce zamieszkania dla wielu osób z Europy Środkowo-Wschodniej, to cel licznych podróży również z Warszawy. Dajemy pasażerom możliwość wygodnego podróżowania do swoich rodzinnych krajów z Berlina przez Lotnisko Chopina, nasz port przesiadkowy – mówi Adrian Kubicki, dyrektor komunikacji korporacyjnej LOT-u. – LOT oferuje pasażerom podróżującym z Berlina wygodne połączenia do wielu miast Europy Środkowo-Wschodniej, np. Kaliningradu, Moskwy, Kijowa, Lwowa, Odessy, Charkowa, Mińska, Koszyc, Tallinna, Wilna, Kowna, Rygi, Bukaresztu, Sofii i Budapesztu – dodaje Kubicki.

Rozkład został skonstruowany w ten sposób, że połączenie Warszawa-Berlin daje też możliwość dogodnych przesiadek w Warszawie na rejsy dalekodystansowe obsługiwane samolotami Boeing 787 Dreamliner: do Ameryki Północnej (Nowego Jorku, Newark, Chicago, Los Angeles i Toronto) i na Daleki Wschód (do Pekinu, Tokio i Seulu, a od maja do Singapuru). Z tras średniego zasięgu pasażerowie mają do wyboru rejsy na pokładach B737 MAX 8 i B737-800 m.in. do Astany w Kazachstanie i Tel Awiwu w Izraelu.

Oprócz Berlina LOT lata do 5 miast w Niemczech: Düsseldorfu, Frankfurtu, Hamburga, Monachium i Stuttgartu. Od maja pojawi się w Norymberdze – bilety są w sprzedaży. Dla pasażerów z Niemiec atrakcyjne wydają się też połączenia LOT-u do sąsiednich krajów, np. lotnisko w duńskim Billund obsługuje też land Schleswig-Holstein, a z Luksemburga łatwo dotrzeć do Nadrenii-Palatynatu i Saary.

Tegel to jeden z dwóch międzynarodowych portów lotniczych Berlina

LOT wrócił do Berlina

Wcześniej przez lata obsługiwał trasę między stolicami Polski i Niemiec początkowo do portu Schönefeld, a następnie Tegel (do 2012 r., kiedy połączenie zostało zawieszone). Poza wzmocnieniem oferty berlińskiej, LOT zwiększy w sezonie letnim częstotliwość na 24 trasach. W tym roku w porównaniu z sezonem letnim w 2017 r. najwięcej rejsów – aż o siedem – przybędzie na trasach z Warszawy do: Krakowa (wzrost z 49 do 56 tygodniowo, czyli do ośmiu dziennie), Budapesztu (z 26 do 33 tygodniowo, do prawie pięciu dziennie) i Pragi (z 27 do 34 w tygodniu – do niemal pięciu dziennie). O 5 więcej rejsów tygodniowo więcej będzie z Warszawy do Podgoricy, o cztery do Rzeszowa i Zagrzebia, a o trzy do Charkowa i Wenecji.

Częstotliwość operacji wzrośnie również na trasach z Warszawy: do Los Angeles (z czterech do sześciu tygodniowo), Nowego Jorku JFK (z dziewięciu do dziesięciu), do Tokio (z czterech do pięciu) z Krakowa do Chicago (z jednego do dwóch), a także na trasach z Warszawy m.in. do Tel Awiwu, Erywania, Belgradu, Sankt-Petersburga i Sofii.

W 2018 r. LOT uruchomi wiele nowych tras

Dotychczas na ten rok ogłoszonych zostało 12, m.in. z Warszawy: do Singapuru, Billund, Dubrownika, Kowna, Moskwy-Domodiedowa, Norymbergi i Oslo, a także z Krakowa do Budapesztu, z Olsztyna do Lwowa oraz z Rzeszowa do Newark i Tel Awiwu. W sumie w tegorocznym sezonie letnim LOT zaoferuje pasażerom o 130 rejsów tygodniowo więcej - czyli o prawie 20 rejsów dziennie - niż rok wcześniej.

W 2017 r. LOT przewiózł ponad 6,8 mln pasażerów, czyli więcej o prawie 1,5 mln niż rok wcześniej i 2,5 mln więcej niż w r. 2015. Do 2020 r. LOT zakłada osiągnięcie ponad 10 mln przewiezionych pasażerów rocznie. W ub. roku przewoźnik odebrał cztery nowe samoloty od: dwa Boeingi 787 Dreamliner i dwa B737 MAX 8. W 2018 r. do floty przewoźnika wejdzie 12 kolejnych maszyn: trzy B787-9 (większa wersja Dreamlinera), trzy B737 MAX 8 i sześć Embraerów 195.

Bilety LOT-u na połączenia między Warszawą a Berlinem są dostępne we wszystkich kanałach sprzedaży LOT, w tym na stronie www.lot.com, poprzez Contact Center, w biurach LOT Travel i u agentów.

