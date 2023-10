Loty już od ok. 100 zł. Na miejscu moc atrakcji i pyszna kuchnia

Portugalia kusi nie tylko urokliwymi plażami, ale także niskimi cenami lotów. Kwoty, jakie trzeba wydać na bilety lotnicze między Polską a Portugalią, są szczególnie atrakcyjne jesienią, kiedy to pogoda na Półwyspie Iberyjskim wciąż zachęca do odwiedzenia tego zakątka Europy. - Jeżeli masz akurat przy sobie plecak z kosmetykami w przezroczystej torebce, weź 21 euro (ok. 97 zł) i możesz polecieć z Warszawy do Lizbony - mówiła w programie "Newsroom WP" Basia Żelazko. Dziennikarkę Wirtualnej Polski zachwyciła na miejscu portugalska kuchnia, na czele z wyjątkowym, słodkim smakołykiem - pastel de natą.