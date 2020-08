Grudziądz to niedocenione miasto. Mało kto wie, że nazywa się je "małą Portugalią".

- W ostatnich latach byłem w Grudziądzu w sprawach służbowych kilka razy. Nigdy jednak nie miałem sposobności zobaczyć starówki z podzamczem i ruinami zamku krzyżackiego. Jakież było moje zdziwienie, kiedy zostałem zaproszony do jednego z lokali na rynku - mówi w rozmowie z WP Marcin Pomykała z Gdańska. - Magia tego miejsca spowodowała, że przyjechałem tu jeszcze raz. Tym razem, tylko po to, by przespacerować się bulwarem, obejrzeć panoramę Grudziądza z Wieży Klimek i poczuć klimat urokliwych uliczek. Kąpiel w basenach solankowych dopełniła miło spędzony czas - opowiada nam.

"Mała Portugalia"

- Planując wyjazd do Portugalii, czytałam przewodniki i to właśnie w jednym z nich znalazłam informację o tym, że Grudziądz został uznany za "małą Portugalię". To ciekawe, bo Grudziądz jest najmniejszym miastem w Polsce, które ma swoją sieć tramwajową. Jest w ogóle jednym z pierwszych polskich miast, w których wprowadzone zostały tramwaje i jednym z nielicznych, w których tramwaje do dziś kursują po starówce. Jeżdżą wąskimi uliczkami, między starymi kamienicami. To naprawdę ciekawe zjawisko - mówi w rozmowie z WP Małgorzata Klempert, mieszkanka Grudziądza.