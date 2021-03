Malediwy. Luksusowa wyspa do wynajęcia. Kwota zwala z nóg

Malediwy - prawie milion zł za dobę na rajskiej wyspie

Malediwy - pełny pakiet usług dla gości

Przez cały okres pobytu klienci mają do swojej dyspozycji kamerdynera, kucharzy oraz barmanów. Goście mogą również korzystać ze sprzętów do uprawiania sportów wodnych oraz trenerów do zajęć jogi, fitnessu czy medytacji. Jest także salon spa oraz instruktor nurkowania.

Choć gama atrakcji brzmi co najmniej jak zaproszenie do nieba w jakości all inclusive, to trzeba przyznać, że cena zwala z nóg. Jeśli jednak komuś udałoby się zebrać chętnych na wynajęcie 26 dostępnych na wyspie domów, to cena za ich wynajem za dobę spada do 960 dol. (ok. 3,5 tys. zł) za dobę. Znacie kogoś, kto byłby chętny?