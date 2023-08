Maleńki myszojeleń w warszawskim zoo. "Słodziak z niego"

Rodzina myszojeleni w Warszawie

Kanczyle jawajskie zalicza się do najmniejszych ssaków kopytnych świata. Ważą zaledwie 1,5 – 2 kg, a ich kończyny mają średnicę porównywalną do średnicy ołówka. Co ciekawe, kanczyle posiadają interesującą strategię obrony w sytuacji zagrożenia. Przy bezpośrednim starciu używają swoich ostrych wystających kłów. Aby odstraszyć rywali wykorzystują też sygnały dźwiękowe - wydają odgłosy przypominające płacz, a także uderzają racicami o ziemię z dużą prędkością (siedem razy na sekundę) imitując werbel.