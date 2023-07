Turyści uwielbiają to miejsce. Od lipca jeszcze więcej atrakcji

Atrakcja dla gości i korzyść dla placówki

Jak wyjaśniają pracownicy zoo, karmienia pokazowe pełnią istotną rolę w opiece nad zwierzętami, stanowiąc element codziennego treningu medycznego. - To idealna okazja do tego, by zwierzęta przyzwyczajały się do kontaktu z opiekunem. W tym czasie ma on szansę, by dokładnie obejrzeć zwierzę - sprawdzić, czy wszystko jest z nim w porządku, przyzwyczaić do ewentualnych procedur medycznych czy do transportu - zaznacza kierownik działu edukacji Orientarium ZOO Łódź Michał Gołędowski.