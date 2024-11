Mało znana perełka włoskiego miasta. Zachwyca i przeraża jednocześnie

Mediolan jest jednym z ulubionych miast turystów, przepełnionym architektonicznymi perełkami. Wstęp do wielu z nich jest płatny, ale kościół San Bernardino alle Ossa można zwiedzać całkowicie za darmo. Znajduje się tam jedyna w swoim rodzaju kaplica, która jednych przeraża, a innych fascynuje. Jej ściany są bowiem wypełnione czaszkami i kośćmi. Pochodzą one od pacjentów z nieistniejącego już szpitala Brolo, który znajdował się w okolicy. W XIII w. leczono w nim trędowatych. Sami zobaczcie, jak wygląda to miejsce.