Malta na własną rękę. Hotele z dojazdem własnym

Najkorzystniejsze i najbardziej lubiane oferty wakacji na Malcie to te z dojazdem własnym. Znajdujemy jedynie tanie loty bezpośrednie z dowolnego lotniska w naszym kraju i pozostaje tylko zarezerwować dobry hotel z odpowiednim dla nas wyżywieniem.

Nurkowanie na Malcie jest bardzo popularne wśród Europejczyków

Malta – pogoda latem i jesienią

Malta to wspaniały całoroczny kierunek turystyczny, mający sporo do zaoferowania przyjezdnym. Miłośnicy plażowania na tej słonecznej wyspie mogą wylegiwać się na pięknych i zadbanych plażach bądź przy hotelowych basenach już od kwietnia, bowiem wówczas ostre słońce operuje już dosyć mocno przy średnio 19 st. C w ciągu dnia. W każdym kolejnym miesiącu temperatura powietrza wzrasta stopniowo o kilka kresek, aby w najcieplejszych lipcu oraz sierpniu oscylować wokół 31 st. C.

Shutterstock.com

Noce będą wtedy bardzo ciepłe ze słupkiem rtęci nie spadającym poniżej 21 kresek. Wrzesień na Malcie będzie wciąż upalny z 28 st. C i ciepłą wodą morską o temperaturze 26 st. C. W październiku natomiast temperatury powietrza i wody się wyrównują, osiągając wartości ok. 24 st. C. Listopad jest tutaj także niezwykle słoneczny z przeciętną miesięczną temperaturą wynoszącą 20 st. C. W miesiącach zimowych nie zmarzniemy w tym malutkim, acz najcieplejszym europejskim kraju i będziemy mieć okazję do spokojnego zwiedzania już bez lejącego się z bezchmurnego nieba żaru.

Najtańsza Malta

Najtańsze oferty tygodniowych pobytów na Malcie w trzygwiazdkowych hotelach ze śniadaniami zaczynają się już ok. 400 zł od osoby. Tego typu rozwiązania dla osób z ograniczonym budżetem znajdziemy zazwyczaj poza sezonem i najcieplejszymi miesiącami, przykładowo w listopadzie czy w grudniu. To idealna opcja dla osób nastawionych na zwiedzanie tej pięknej wyspy i stołujących się na mieście.

Shutterstock.com

Tania baza noclegowa to na ogół nie pierwsza linia brzegowa, a hotele typowo miejskie, dysponujące basenami i atrakcyjnie położone względem czołowych atrakcji turystycznych Malty. Obiekty tego typu są świetną bazą wypadową, zwłaszcza, jeśli są dobrze skomunikowane z najciekawszymi punktami na wyspie, co jest już raczej standardem w miejscowościach na Malcie. Przystanki komunikacji miejskiej znajdują się zazwyczaj obok największych hoteli, a takie przejazdy wychodzą znacznie taniej niż wynajęcie samochodu z wypożyczalni czy skutera.

Malta z dojazdem własnym

Malta z dojazdem własnym to nie tylko typowo miejskie hotele w ścisłej zabudowie bez żadnych interesujących widoków. Niedrogie oferty zakwaterowania z dojazdem własnym i rodzajem wyżywienia do wyboru znajdziemy także w lokalizacjach nieopodal plaż. Będziemy stąd mieli niedaleko do lokalnych szkółek nurkowania usytuowanych na wybrzeżu, a poza istotnymi na skalę światową zabytkami Malta jest słynna także poza naszym kontynentem właśnie ze świetnych warunków do uprawiania sportów wodnych.

Shutterstock.com

Urokliwe położenie z ładnym krajobrazem to niewątpliwa zaleta nadmorskich hoteli na Malcie. Widać stąd chociażby malownicze zatoki czy siostrzane wysepki Gozo i Comino. I wszędzie jest blisko dzięki świetnie rozwiniętemu transportowi miejskiemu. To doskonała wiadomość dla osób, które wybrały jedna z ofert wakacji na Malcie z dojazdem własnym. Podróżować po wyspie warto również wynajętym samochodem czy skuterem, ale na te środki komunikacji wydamy już nieco więcej niż na autobus.

