Nurkowanie, surfing, kitesurfing. Najlepsze spoty na uprawianie sportów wodnych blisko Polski

Aby skorzystać ze świetnych warunków do uprawiania sportów wodnych, nie trzeba lecieć do odległej Australii. Na naszym kontynencie także są wspaniałe miejsca z pewną pogodą i wiatrem, które to umożliwiają. Sprawdź, co wybraliśmy na lato 2018.

Spośród sportów wodnych bezapelacyjnymi hitami są surfing, windsurfing, kitesurfing, wakeboarding, nurkowanie, narty wodne, żeglarstwo oraz parasailing. Nieważne, czy dopiero zaczynasz swoją wielką przygodę czy jesteś wytrawnym amatorem aktywnego wypoczynku od lat. Nawet najlepsze miejscówki do surfowania czy nurkowania z czasem mogą się już znudzić. Sprawdź, dokąd warto się wybrać w poszukiwaniu ciekawych lokalizacji z niezłymi warunkami do uprawiania sportów wodnych, zwłaszcza jeśli w tym roku odpuszczasz sobie magiczne Hawaje z wysokimi falami czy bezkresne wybrzeże słonecznej Kalifornii.

Portugalia – Ericeira kultową miejscówką surferów ze starej szkoły

W pobliżu kultowej miejscowości Ericeira, usytuowanej na zachodnim wybrzeżu Portugalii, znajdziemy bardzo tanie noclegi ze śniadaniami w opcji z dojazdem własnym już od 709 zł od osoby za tydzień.

Nie trzeba wybierać się na drugi koniec świata w poszukiwaniu hulającego wiatru, słonecznej pogody czy masywnych fal, zwalających z nóg. Na naszym kontynencie również najdziemy ciekawe punkty na letniej, sportowej mapie, dopasowane do każdego gustu i grubości portfela większości urlopowiczów, czekających na możliwość aktywnego spędzania czasu na wybrzeżu. Doskonałym przykładem jest portugalski zakątek, od lat będący mekką surferów, gdzie zjeżdża się światowa elita z branży (choć zdecydowanie mniej tutaj lokalsów, zresztą przyjaźnie nastawionych do przyjezdnych).

Odpoczywają tutaj zarówno osoby początkujące, jak i przedstawiciele starej szkoły, a najbardziej polecamy pobyt wczesną wiosną bądź późną jesienią. Unikniemy wówczas tłumów na plażach, a wody Oceanu Atlantyckiego będą sprzyjać przygodom z deską. Do Lizbony mamy stąd ok. 40 minut jazdy, a piękna okolica i długie wybrzeże z urozmaiconą linią brzegową sprzyjają wycieczkom krajoznawczym i zwiedzaniu.

Grecja – Lefkada – Vassiliki

Grecka wyspa Lefkada i piękna zatoka, usytuowana na południowym wybrzeżu, nie są jeszcze celem masowej turystyki. Znajdziemy tam za to jeden z najbardziej cenionych nie tylko w Europie, ale również na świecie, spotów do uprawiania sportów wodnych. Poranki w okolicach Vassiliki to czas dla osób dopiero stawiających pierwsze kroki na deskach surfingowych. Na rozległej płyciźnie spotkamy uczniów licznych szkółek windsurfingowych (także polskich), korzystających z płaskiej wody i wiatru onshore. Późniejsze godziny to już z kolei raj dla osób bardziej doświadczonych, czerpiących radość z przemieszczania się na falach wskutek wiatru termicznego o kierunku side shore. Lefkada ma niesamowity potencjał i dysponuje mnóstwem atrakcji turystycznych, ale wciąż pozostaje znacznie rzadziej odwiedzana lokalizacją niż inne wyspy słonecznej Grecji. To świetne miejsce na aktywny wypoczynek, kiedy już znudzi nam się plażowanie w uroczych zakątkach wyspy. Oprócz windsurfingu polecamy Vassiliki także ze względu na możliwość spróbowania paralotniarstwa, przede wszystkim na zachodnim wybrzeżu, a częstym widokiem w tym malowniczym zakątku kraju są także miejscowi oraz przyjezdni nurkujący nieopodal brzegu.

Stosunkowo niedrogim rozwiązaniem na Lefkadzie są wakacje z Polski z przelotami bezpośrednimi, transferami oraz zakwaterowaniem w hotelach, z różnymi opcjami wyżywienia, na ogół do indywidualnego dopasowania bądź w razie potrzeby dokupienia już na miejscu.

Egipt – Soma Bay

Windsurfing w Egipcie? Jak najbardziej! Wybraliśmy miejscowość Soma Bay, kurort na wybrzeżu, ze wspaniałymi plażami, gdzie osoby aktywne, uprawiające sporty wodne są standardowym widokiem. Ogromne przestrzenie, piaszczyste plaże, wiatr, płaska woda, płycizny i spore fale nieco dalej od brzegu pozwalają nauczyć się podstaw dyscypliny oraz łapać fale na nieco wyższym poziomie zaawansowania i ćwiczyć skoki.

Z zatoczki dopłynąć można na desce do bezludnej, koralowej wysepki Tobia, a szalenie popularne jest nurkowanie bezpośrednio przy niepowtarzalnej rafie koralowej, Ras Abu Soma. Soma Bay to także dobra baza wypadowa na wycieczki po ciekawej okolicy. Blisko stąd chociażby do Safagi oraz Makadi Bay, Doliny Królów, Luksoru, starożytnych kamieniołomów Mons Claudianus, nad Wielką Tamę Asuańskączy do imponującej doliny Wadi Hammamat, pamiętającej czasy faraonów. A gdy sporty wodne, plażowanie i zwiedzanie już nas zmęczą, zawsze warto wybrać się na rozległe, bardzo luksusowe pola golfowe w Egipcie.

