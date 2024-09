"Mały Wiedeń" go oczarował. Wciąż niewielu docenia ten region Polski

Podbeskidzie, region pełen malowniczych krajobrazów, to idealne miejsce dla miłośników natury i aktywnego wypoczynku. W jego sercu leży Bielsko-Biała, czyli jedno z najładniejszych miast w Polsce, które wciąż jest niedoceniane przez turystów. A szkoda, bo ten "Mały Wiedeń", jak niektórzy go nazywają, to prawdziwa perełka, która skrywa przepiękne kamienice i budynki, nawiązujące do wiedeńskiej secesji. Brukowane uliczki i gwarne kawiarnie nadają temu miejscu wyjątkowy charakter, w którym można poczuć atmosferę południowego, czasem nawet włoskiego klimatu. Trzeba pamiętać, że Bielsko-Biała to też miasto Bolka i Lolka oraz wielu innych bohaterów kreskówek, które właśnie tu powstawały. Miasto znane jest również z przemysłu włókienniczego, który przez lata kształtował jego rozwój. O tym wszystkim i wielu innych ciekawych miejscach na trasie w kolejnym odcinku programu "W Polskę na weekend".