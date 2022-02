Martyna Wojciechowska pokazała ważne zdjęcie. "Najgorsze w życiu"

Wojciechowska: "Nie pozwólmy, żeby to właśnie wygląd nas definiował"

"Po wypadku samochodowym, w którym złamałam kręgosłup i po którym lekarze mówili mi, że już nigdy nie wrócę do dawnego życia, postanowiłam, że zdobędę najwyższą górę na świecie. Tu jestem właśnie w drodze na Mount Everest, na którego szczycie stanęłam 18 maja 2006 roku. Nasze ciała zdolne są do robienia niesamowitych rzeczy! Nie sprowadzają się "tylko" do wyglądu. Nie pozwólmy, żeby to właśnie wygląd nas definiował. Jesteśmy warte/warci o wiele więcej" - zakończyła Martyna.