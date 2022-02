Mężczyzna wpadł do wybiegu dla niedźwiedzi. "Twierdzi, że sam tam nie wskoczył"

Mężczyzna nie potrafił wyjaśnić, jak znalazł się w fosie

Do parku Praskiego wezwano trzy sekcje strażaków. Do fosy wstawili składaną drabinę, która z trudem sięgała do wysokości barierki ogradzającej wybieg. Mocno wystraszony mężczyzna wspiął się po niej na górę. Nie miał widocznych obrażeń i nie czuć było od niego alkoholu.