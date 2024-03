Miasto kosmicznych cen. "Cztery razy tyle, co w Warszawie"

Weekend w Sztokholmie to idealna opcja na krótki wypad. Loty są tanie, ale na miejscu jest kosmicznie drogo, dlatego kilka dni to najlepsza opcja, by nie zbankrutować. - Piwo kosztuje ok. 60-70 koron, czyli 30 zł za szklankę - mówiła w programie "Newsroom WP" dziennikarka Monika Sikorska. Jak przyznała, jest nam już coraz bliżej do szwedzkich cen. Dodała jednak, że transport na miejscu jest bardzo drogi - 16 zł trzeba zapłacić a pojedynczy bilet. - To cztery razy tyle, co w Warszawie - skomentował prowadzący program, Patrycjusz Wyżga.