Miasto na wysepkach. "Mi przypomina Gdańsk"

Sztokholm to stolica Szwecji i jednocześnie największe miasto w kraju. To też miejsce, w którym duży nacisk kładzie się na ekologię. - Szwedzi osadzili Sztokholm na drobnych wysepkach - jest ich kilkaset i widać oswojenie z naturą. Mi to miasto przypomina Gdańsk. W centrum mamy bardzo dużo rowerów, a wszyscy dbają o ekologię - przyznała w programie "Newsroom WP" Monika Sikorska. Dodała również, że wielu mieszkańców stawia na komunikację miejską oraz rowery. - Moja koleżanka, która mieszka tutaj od kilku lat, mówi, że jest to druga Holandia - podsumowała dziennikarka WP Turystyka.

