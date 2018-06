Miasto Wuzhen. Tak wygląda chińska wersja Wenecji

Wystarczy oddalić się kawałek od nowoczesnego Szanghaju, by znaleźć się w zupełnie innym świecie. Mowa o Wuzhen, które w żadnym stopniu nie przypomina wielomilionowej metropolii. Poprzecinane kanałami miasteczko robi na turystach ogromne wrażenie.

Liczące 2 tys. lat Wuzhen zawsze było miejscem szczególnym, o które zabiegali władcy Chin . Położone jest wzdłuż Wielkiego Kanału, na południe od rzeki Jangcy , 17 km od miasta Tongxiang i niecałe 2 godz. drogi od Szanghaju . To niewiele, jeśli uświadomimy sobie, jak ogromny jest to kraj (30 razy większy od Polski). Ponadto, jadąc zorganizowaną wycieczką z przewodnikiem, naszym jedynym zmartwieniem będzie znalezienie wygodnego miejsca w autobusie.

Przybywając tu można przekonać się, jak różnorodne jest Państwo Środka. Szanghaj to ogromna i nowoczesna metropolia, pełna gwaru i wieżowców. Natomiast Wuzhen to stare, liczące 60-tys. mieszkańców spokojne miasteczko ze starochińską architekturą. Liczne kanały, mosty, brukowane ulice, domki z ciemnego drewna i starymi dachówkami, łodzie oraz kameralne knajpki sprawiają, że miejsce to nazywane jest "chińską Wenecją".