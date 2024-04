Miasto z serialu Netflixa. Podróżnik zdradził, co o nim myśli

Tomasz Gorazdowski, podróżnik i dziennikarz z Radia 357, wyruszył w podróż po Australii. Odwiedził m.in. Alice Springs - miasto znane z serialu Netflixa pt. "Pine Gap". - Oferuje dość duże możliwości turystyczne. Jest bazą wypadową do Uluru, ale miasto to także góry dookoła i znane, słynne szlaki piesze - zaznaczył w programie "Newsroom WP". Mimo to Alice Springs nie znalazło się w czołówce ulubionych australijskich miast podróżnika. - Ja byłem rozczarowany (...) Spodziewałem się czegoś ciekawszego - zaznaczył stanowczo. Wspomniał także o poważnych problemach społecznych, z którymi borykają się mieszkańcy.