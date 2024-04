Miasto zachwyci każdego. "Najładniej położone na świecie"

Tomasz Gorazdowski, podróżnik i dziennikarz z Radia 357, wyruszył właśnie w podróż po Australii. Zapytany w programie "Newsroom WP" o ulubione miasto w tym kraju, odpowiedział błyskawicznie. - Faworyt jest zdecydowanie jeden. To oczywiście Sydney. Jest nie tylko najpiękniej położonym australijskim miastem, ale najładniej położonym miastem na świecie. Może z nim konkurować Rio de Janeiro, które położone jest równie pięknie, natomiast w środku to co innego - przyznał. Wspomniał również o mieście Melbourne, które uznawane jest za najbardziej europejskie miasto Australii.