Miasto znane z pocztówek. "Fantastyczne zachody słońca"

Australia jest niezwykle różnorodnym krajem. Znajdziemy tam gigantyczne i nowoczesne miasta, dzikie tereny oraz najpiękniejsze plaże. Te ostatnie znajdują się w rejonie miasteczka Broome, które odwiedził w czasie swojej australijskiej wyprawy Tomasz Gorazdowski, dziennikarz z Radia 357. - Tam ogląda się fantastyczne zachody słońca. Do Broome dojeżdża się po dość długiej prostej, gdzie nie ma nic. A jest to miasto zupełnie inne od tego, które się minęło i inne, że to, do którego się dojedzie. Bardzo tropikalne - stwierdził podróżnik w programie "Newsroom WP". Wspomniał także o słynnej plaży Cable Beach, znanej z pocztówek, a także wielbłądach, których jest tam najwięcej na świecie. - Eksportuje się je stąd na Półwysep Arabski - podsumował.