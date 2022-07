Międzyzdroje czekają na turystów. Wiemy, kiedy można spodziewać się tłumów

Z przewidywań ekspertów oraz licznych badań wynika, że w tym roku wielu Polaków wybierze wypoczynek nad Bałtykiem. Jak się okazuje, nie wszędzie plaże są już pełne. - Jeszcze to nie jest ten szczyt, który będzie od 10 lipca do 25 sierpnia, ale sytuacja jest pozytywna - mówił w programie WP "Newsroom" Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów. Aktualnie duża liczba turystów jest widoczna głównie w soboty i niedziele. - Jest taka tendencja, że uprawiamy taki weekendowy styl wypadów nad morze. Międzyzdroje są dobrze skomunikowane, szczególnie jest to zasługa drogi S3, więc spora grupa ludzi może tutaj w 1,5 godz. dojechać. Nawet takie są takie wypady jednodniowe [...] Zawsze tak było, że ten 10-15 lipca to jest taki czas szczytowy - wyjaśnia.

