Miejsce robi wrażenie. "Oczy trzeba mieć dookoła głowy, bo krokodyle też lubią ładne widoki"

Australia to nie tylko Sydney i inne wielkie miasta. To także dzikie gatunki zwierząt oraz egzotyczna przyroda, o której w programie "Newsroom WP" opowiedział Tomasz Gorazdowski. - To jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie deszczowy las tropikalny schodzi bezpośrednio do oceanu. Rzeczywiście jest tam pięknie. Oczy trzeba mieć dookoła głowy, bo krokodyle też lubią ładne widoki - powiedział podróżnik i dziennikarz z Radia 357. - Można mieć wrażenie, że cofamy się do parku jurajskiego - dodał.