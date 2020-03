Mieszkańcy Kruszynian protestują. To "koniec dla Tatarów"

Urząd miejski w Krynkach podjął decyzję o budowie dwóch kurników pod Kruszynianami. Mieszkańcy uważają, że będzie się to równać zarówno z końcem turystyki w tym regionie, jak i z upadkiem kultury tatarskiej. Zachęcają do przyłączenia się do protestów.

Kruszyniany mają bogatą i ciekawą historię. Na zdjęciu lokalny meczet (iStock.com)

Niektórzy uważają, że Kruszyniany to jedno z najciekawszych miejsc na Podlasiu. Wieś położona na Szlaku Tatarskim słynie z pięknej okolicy, meczetu oraz cmentarza tatarskiego. Teraz ten skarb Podlasia ma przejść "dziwną" metamorfozę.

Urząd miejski w Krynkach podjął decyzję o budowie dwóch kurników pod Kruszynianami. Mają powstać w obrębie tej słynnej wsi, zaledwie 1500 m od zabudowań. Ma tam być hodowanych łącznie ok. 89 tys. kur. Nie jest to jedyna tego typu inwestycja w gminie Krynki. Budowę przemysłowych kurników stara się powstrzymać m.in. Stowarzyszenie Dolina Nietupy.

Swój sprzeciw wobec sprawy wyraził również bloger, który na Facebooku przedstawia się jako "Islamista". W jednym z postów tłumaczy, czym grozi budowa kurników pod Kruszynianami i zachęca użytkowników Facebooka do wzięcia aktywnego udziału w protestach przeciwko szkodliwej inwestycji.

"W ten sposób okolica pięknego polskiego meczetu i tatarskiej jurty może zmienić się w zagłębie hodowli brojlerów, żyjących zaledwie 6 tygodni, tuczonych w koszmarnych warunkach kurczaków. Żegnaj turystyko w Kruszynianach? Kurniki, według protestujących, oznaczają koniec dla Tatarów (i nie tylko) żyjących w Kruszynianach, koniec dla rodzin żyjących z agroturystyki, koniec dla zrównoważonego rolnictwa" – pisze na swoim profilu na Facebooku.