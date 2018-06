Mityczna historia Cypru. 7 miejsc które warto zobaczyć

Cypr nie jest miejscem do którego udają się wyłącznie plażowicze. Wręcz przeciwnie. Kraj z tak bogatą historią i kulturą przyciąga tych, którzy lubią stąpać po śladach starożytności, odkrywać i poznawać mityczne miejsca. A jest ich całkiem sporo.

Skała Afrodyty

Mityczne miejsce narodzin Afrodyty, Petra tou Romiou, to jednocześnie bardzo interesująca formacja geologiczna złożona z ogromnych skał rozrzuconych na południowo-zachodnim wybrzeżu. To jeden z najpiękniejszych fragmentów linii brzegowych wyspy, nieopodal miasta Pafos .

Według mitologii, starożytna grecka bogini miłości i piękna, właśnie tutaj narodziła się z morskiej piany, a następnie na muszli wypłynęła na pobliską plażę. Miejsce to słynie z krystalicznie czystej wody i podobno ci, którzy trzykrotnie opłyną skałę Afrodyty , mogą liczyć na różne błogosławieństwa, w tym na wieczną młodość i piękno, szczęście, płodność i prawdziwą miłość. Jedno jest pewne – to połączenie oszałamiającej naturalnej scenerii i magicznego, mitologicznego kontekstu czyni Skałę Afrodyty miejscem naprawdę niezwykłym.

Skarby Pafos

Antyczny urok Kourion (Curium)

Góry Troodos i ich malowane kościoły

Ich zbocza skrywają 10 bizantyjskich kościołów ze wspaniałymi freskami, wszystkie obiekty wpisane są na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Znajduje się tu również najsłynniejszy klasztor na Cyprze –Kykkos. Większość z kościołów leży na północnym zboczu gór, najłatwiej dostać się do nich z Nikozji, ale są też trzy kościoły łatwo dostępne z Limassol - Diminutive Ágios Mámas, znajdujący się we wsi Louvarás, słynący z tablic (z 1495 roku) ilustrujących życie Chrystusa; Kościół Stavrós, leżący na skraju wioski Peléndri – jego freski prezentują pełen cykl życia Maryi Dziewicy, w końcu kaplica Metamórfosi w pobliżu szczytu wioski Palekhóri, pełna wizerunków lwów i idiosynkratycznych postaci.

Półwysep Akamas

Zachodni kraniec Cypru to obszar znany jako Półwysep Akamas, jedna z najmniej zaludnionych części wyspy. Nie ma tu dosłownie żadnych utwardzonych dróg! Jest to jednak idealny obszar do odkrywania dzikiej przyrody – podziwiania żółwi morskich, gadów i rodzimych ptaków, uprawiania turystyki pieszej czy rowerowych wycieczek. Skrywa on wiele malowniczych plaż, takich jak Lara Beach czy zakątek znany jako Łaźnie Afrodyty – naturalny zbiornik wodny, przy którym bogini piękna spotkała Adonisa.