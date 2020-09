Monopoly Gdynia. Kolejne polskie miasto ma własną edycję kultowej gry

Kultowa gra Monopoly to jedna z najstarszych i najpopularniejszych planszówek (ponad 280 mln gier sprzedanych na całym świecie). Co ciekawe, Gdynia znalazła się w grze Monopoly już 12 lat, kiedy to jako jedyne miasto w Polsce pojawiła się w edycji "Świat", obok Montrealu, Rygi, Nowego Jorku i Tokio. Swoje własne miejskie edycje gry Monopoly posiadają m.in. Wrocław, Kraków i Zakopane.