Mundial 2018. Ceny noclegów w miastach, w których zagrają Polacy

Mówi się, że Rosja to kraj kontrastów i tak też jest w przypadku noclegów na czas Mundialu. Już za ok. 10 euro można wynająć namiot, ale jeśli marzą się wam lepsze warunki, musicie liczyć się z wydatkiem rzędu 300-500 euro.

Ceny noclegów w Moskwie są bardzo zróżnicowane. Na przykład małe mieszkanie na peryferiach kosztuje ok. 100-150 euro za dobę (Shutterstock.com)

14 czerwca startuje w Rosji Mundial. Na trwające miesiąc mistrzostwa świata w piłce nożnej uda się także wielu Polaków. Prawdopodobnie zdecydowana większość kibiców posiada już zakwaterowanie, ale co w sytuacji, gdy ktoś dopiero zaczyna szukać noclegu? Na jakie oferty może liczyć?

Moskwa

Polscy kibice, którzy wybiorą się do Moskwy 19 czerwca, aby wspierać naszą drużynę w starciu z Senegalem, mogą wciąć przebierać w ofertach wynajmu mieszkań. Ceny są bardzo zróżnicowane. Przykładowo apartament z jedną sypialnią na peryferiach można znaleźć średnio za 100-150 euro za dobę. Za pokój zapłacimy od 30 do 70 euro. Jeśli chcecie mieszkać bliżej centrum lub stadionu, lepiej od razu nastawcie się na większy wydatek. Tutaj koszty wahają się od 300-500 euro do nawet 1000.

Oczywiście są i niestandardowe propozycje dla miłośników przygód. Na przykład za niecałe 10 euro można wynająć namiot. Jest jeden haczyk - właściciele poproszą o depozyt w wysokości 150 euro, który zostanie zwrócony w dniu oddania namiotu. Gdzie można rozbić namiot? Niestety, to już twój problem. Gospodarze nie zapewniają terenu, na którym można urządzić kibicowski obóz.

Za cenę namiotu można wynająć dom na przedmieściach. Właściciel pisze, że dom jest przytulny, wygodny, ale bez toalety i wanny.

Za 20 euro właściciele ośrodka jogi z miasta Żukowskij, które dzieli od Moskwy ok. 40 km, oferują nocleg na ich terenie. Rano joga, wieczorem mecz. Idealna propozycja dla fanów sportu.

Kazań

Kolejny mecz polska drużyna rozegra z Kolumbią 24 czerwca w Kazaniu. O ile w Moskwie można przebierać w ofertach mieszkań, w innych miastach może to być problematyczne. Ofert jest mniej, a w związku z tym ceny są wygórowane.

W Kazaniu, stolicy Tatarstanu, średnia cena wynosi od 150 do 400 euro.

Oczywiście są też oferty za 900 i 1000 euro. Chociaż nie zawsze jakość będzie na podobnym poziomie co cena. Średnio, w okresie mistrzostw, ceny za wynajem mieszkań wzrosły 3-4-krotnie! Na przykład za takie "słodkie" mieszkanie (zdjęcie powyżej) właściciele żądają 1100 euro za dobę.

Z kolei za trzypokojowe mieszkanie w centrum nieco ponad 700 euro:

Wołgograd

Tu Polska zmierzy się z Japonią 28 czerwca. W Wołgogradzie doba z 28 na 29 czerwca będzie kosztować średnio tyle samo co w Kazaniu, czyli od ok. 100 do 500 euro.

- Jakość mieszkań nie zawsze odpowiada cenie. Wielu mieszkańców postanowiło zarabiać pieniądze na Mistrzostwach i wynajmować własne mieszkania, a sami wyjeżdżają na działki, do przyjaciół. Dlatego, oczywiście, ich jakość jest inna, w przeciwieństwie do mieszkań typowo turystycznych. Dzięki temu możemy spełnić marzenie o życiu w mieszkaniu prawdziwej babci z dywanem na ścianie - mówi Denis Zaikovsky z portalu sportowego bonusowykod.pl. Dla swoich czytelników przeprowadzili oni badanie rynku nieruchomości we wszystkich miastach uczestniczących w Mistrzostwach.

Taki nieatrakcyjny apartament kosztuje 680 euro dobę i może pomieścić tylko 4 osoby.

W Wołgogradzie już teraz trudno znaleźć mieszkanie albo pokój w cenie do 70 euro. Sporo ofert oscyluje wokół 2000 euro.

Kibice, którzy chcą na żywo obejrzeć zmagania polskiej reprezentacji z Japonią, mogą dodatkowo przeżyć niezapomnianą przygodę. W Wołgogradzie za 2270 euro na dobę można wypożyczyć legendę rosyjskich rzek lat 60-tych - okręt motorowy OM-373. Za dodatkową opłatą można wybrać się na spacer wzdłuż Wołgi, spędzić dzień na wędkowaniu. Pełne wyżywienie gwarantowane.

