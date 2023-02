Muzeum figur woskowych w Krakowie. "Gwiazdy po repolonizacji"

Użytkownicy Google Maps mają podobne opinie

Wzmianki o braku podobieństwa muzealnych eksponatów do oryginalnych postaci do ich pierwowzorów pojawiają się również w opiniach klientów na Google Maps. "Część dobrze zrobiona. Część taka sobie"; "Figury z początku bardzo realistyczne. Na drugim piętrze umieszczono te niepodobne do oryginałów"; "Niektóre śmiesznie wyglądają" - komentowali turyści.